“Voglio correre”: questo il nome del docu-film dedicato ad uno dei personaggi chiave della storia del motomondiale, il Dottor Claudio Costa. Ed è stata folta la presenza dei sammarinesi al Teatro Concordia di Borgo Maggiore per la proiezione di un documentario che racconta la vita di chi ha permesso a tanti piloti di rimettersi in piedi dopo bruttissime cadute. Ed il filo conduttore, raccontato dallo stesso Costa, era sempre uno: “Dottore, io voglio correre”. Da qui, il nome del film. L'evento per il “dottorcosta” - rigorosamente tutto attaccato e tutto in piccolo – è stato uno dei tanti collaterali che avvicinerà il pubblico al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in programma questo weekend. E, sul Titano, erano presenti oltre ai Segretari di Stato Teodoro Lonferini e Andrea Belluzzi anche piloti ed ex piloti assistiti durante la loro lunga carriera nel motomondiale. Dai sammarinesi Manuel Poggiali ed Alex De Angelis a Loris Capirossi e Lucio Cecchinello, passando per Paolo Simoncelli “babbo” dell'indimenticato Sic.

Da Valentino Rossi ad Alex Zanardi, da Marc Marquez a Jorge Lorenzo, dallo stesso Capirossi a “Mick” Doohan. La Clinica Mobile – un piccolo ospedale su ruote inventato per seguire le gare della MotoGP - ha aiutato a risalire sulla moto tutti questi grandi campioni che, ovviamente, possono solo ringraziare il mitico “dottorcosta”.

Nel servizio l'intervista a Claudio Costa