Vola a terra con la moto, paura al crossodromo di Secchiano

Paurosa caduta ieri pomeriggio sulla pista di motocross di Secchiano. Un trentenne stava percorrendo il circuito in sella alla sua moto quando, secondo quanto emerso dai primi rilievi, a causa di un sasso è finito rovinosamente a terra. Sul posto è intervenuto il 118 che ha stabilizzato il ragazzo, trasportato poi con l'eliambulanza al Bufalini di Cesena dove è stato ricoverato per lo schiacciamento della cassa toracica. Il centauro non sarebbe in pericolo di vita, i rilievi sul luogo dell'incidente sono stati effettuati dai Carabinieri di Novafeltria.