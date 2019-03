Vola la Ferrari

In Formula 1, prima pole position della carriera per Charles Leclerc, che in Bahrain ha portato la sua Ferrari davanti a tutti. Il pilota monegasco ha firmato il nuovo record del circuito con il tempo di 1'27"866, precedendo il compagno di squadra Sebastian Vettel e le Mercedes di Hamilton e Bottas. Quinto Verstappen con la Red Bull, nono Raikkonen con l'Alfa Romeo.