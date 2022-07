WORLD DUCATI WEEK WDW 2022: si accendono i motori sul Titano

Il 21 luglio anche San Marino si è tinta di rosso Ducati in occasione del World Ducati Week 2022. 360 motociclisti membri del Ducati Official Club si sono ritrovati al Centro Congressi Kursaal in occasione del World President Meeting. In Piazza Sant'Agata è stata allestita la cena di gala dei Presidenti dei Ducati Official Club, location molto apprezzata dai Ducatisti provenienti da tutte le parti del mondo. La serata è stata un momento importante per rafforzare la collaborazione tra la Repubblica di San Marino e Ducati e per presentare i punti di forza della destinazione turistica per motociclisti e non solo.

Il World Ducati Week inizia da oggi e prosegue fino al 24 luglio al Misano World Circuit Marco Simoncelli.





