WEC 8ore del Bahrain: dopo 53 anni il titolo endurance torna a Maranello.

La Toyota vince ma a fare notizia è la Ferrari che conquista entrambi i titoli iridati, costruttori e piloti (con la #51). Sono bastati i piazzamenti, Il terzo e quarto posto finale, a garantire il ritorno a Maranello, dopo 53 anni del titolo il titolo endurance. C'è una Ferrari che vince: trionfo del cavallino, campione del mondo endurance piloti e costruttori .Tutto è cominciato due anni fa con il ritorno della Ferrari nelle gare di durata con il modello Hypercar 499P. Qualche accorgimento e il lavoro iniziato 24 mesi ha dato i suoi frutti nell'ultimo appuntamento del Mondiale WEC. Una gara che ha visto le Toyota #7 e #8 trionfare sotto la bandiera a scacchi. Ferrari subito dietro. Il terzo e quarto posto delle #50 e #51 sono valsi al Cavallino Rampante i punti necessari per confermarsi in cima alle classifiche iridate piloti e costruttori dominate sin dalla prima gara della stagione. L’equipaggio della Ferrari #51 composto da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi è campione del mondo piloti 2025. Ma nel mondiale endurance, una volta noto come mondiale marche, ciò che conta di più è il titolo costruttori, che torna a Maranello dopo ben 53 anni di assenza. L’ultima vittoria nel campionato endurance di una Ferrari risaliva al 1972, anno in cui a vincere fu la “barchetta” 312PB progettata da Mauro Forghieri. Nel percorso che ha portato a questo trionfo occorre ricordare il triplo successo consecutivo ottenuto a Le Mans, tappe di avvicinamento al successo finale arrivato in Bahrain.

