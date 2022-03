MOTORI Weekend da incorniciare per i motociclisti sammarinesi

Weekend da incorniciare per i motociclisti sammarinesi.

Ottimi risultati dai piloti del MotoClub Titano nella prima prova di campionato regionale enduro a Matelica: i piloti Cristian Monaldi e Fabrizio Muccioli hanno dominato la classe Veteran classificandosi rispettivamente primo e secondo di classe, presentazione che lascia presagire una stagione molto interessante. Anche per il MotoClub San Marino un esordio stagionale fantastico nel motocross, al campionato regionale Emilia Romagna sul tracciato di Castel San Pietro: Andrea Gorini si aggiudica la vittoria assoluta nella categoria 125 senior con una doppietta frutto di due solide prestazioni in manche. Ottimo risultato anche per Simone Gorini che chiude quinto nella 125 junior. Weekend sfortunato invece per Mattia Parmeggiani ma tornerà sicuramente carico dietro ai cancelletti già della prossima gara.

