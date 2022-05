Weekend di competizioni quello del 1° maggio per i piloti della Federazione Sammarinese Moticiclistica

Motomondiale: weekend difficile quello appena concluso in Spagna sul Circuito di Jerez de la Frontera per i nostri piloti. Nella classe Motogp Enea Bastianini (MC San Marino) partito dalle retrovie ha da subito capito che il feeling con la moto non era ottimale per puntare a podio. Ho condotto così una gara attenta in ottica campionato concludendo con un 8° posto. In Moto3 gara sfortunata per Tatsuki Suzuki (MC San Marino) ritirato a metà gara per una caduta.

Enduro : giornata di soddisfazioni per i piloti sammarinesi. Ad Umbertide (PG) in scena il Campionato Regionale che ha visto in Classe Veteran il successo di Christian Monaldi (MC Titano) che porta i colori di San Marino sul gradino più alto di un podio, un podio completato dal 3° posto di Fabrizio Muccioli (MC Titano). Nella parte alta della classifica anche Cristian Cucchi (MC Titano) al traguardo al 7° posto. A causa di una una caduta nella prima speciale non ha completato la gara Lorenzo Guerra (MC Titano) che è stato costretto al ritiro per problemi al polso.

Campionato Europeo Road Race Hill Climb . A Landshaag in Austria ha preso il via il Campionato Europeo di velocità in salita. Disciplina meno conosciuta ma di grande prestigio, in cui l'esperto Maurizio Bottalico (MC Titano) ha colto un altro successo aggiudicandosi il gradino più alto del podio.