Weekend difficile per i motociclisti del Titano

E' stato un weekend duro quello appena trascorso sui vari circuiti dove il maltempo, qualche errore e tanta sfortuna hanno messo alla prova i nostri piloti. In moto GP Enea Bastianini (MC San Marino) dopo una caduta in qualifica accusa dolore allo scafoide. Parte dalla 18° posizione, nei primi giri spinge e dà tutta l'impressione di avere il potenziale per un ottima rimonta ma un piccolo errore purtroppo lo fa scivolare e lo costringe al ritiro. In moto3 Tatsuki Suzuki (MC San Marino) dopo un'ottima qualifica parte dalla 5° posizione.

Le prime curve lo vedono combattere nel gruppo di testa ma un setup non ottimale lo affatica più del dovuto e perde posizioni. Taglia il traguardo 12°. Ad Assen, l'università della moto, va in scena la Superbike con il nostro portacolori Luca Bernardi (MC Titano). Una qualifica difficile, segnata da un problema tecnico, lo costringe a partire nell'ultima casella in entrambe le gare. E' però nei momenti di difficoltà che si vede la stoffa del pilota. Il passo è buono e in gara1 recupera fino alla 18° posizione ed in gara2 fino alla 14°. Il pilota c'è, i risultati migliori arriveranno. Nell'enduro invece è stato il maltempo il vero avversario da battere. Tappa a Colliano in provincia di Salerno per gli Assoluti d'Italia dove si è visto un Borbiconi in gran spolvero. Il tracciato reso estremo dalle condizioni ha giovato al pilota del MC Titano tanto da farlo concludere con un 5° posto in classe 300cc. Il meteo non è stato migliore neanche a Città di Castello sede per il weekend scorso del Trofeo Husqvarna. Da San Marino sono 4 i piloti al via, tutti del MC Titano. Alessandro Guidi porta a casa il 17° posto in classe 350 4t e Alberto Mariotti il 11° in classe 250 4t. Per Maicol Lanci e Andrea Selva invece il fango non ha lasciato scampo e li ha costretti al ritiro.