WorldSSP: bene i test di Aragon per Luca Bernardi Il pilota sammarinese del CM Racing Team debutterà ad Aragon il 23 maggio.

Conclusi ad Aragon i test pre stagionali per Luca Bernardi, Il pilota sammarinese debutterà nel campionato del mondo Super Sport nel week-end del 23 maggio proprio al Motorland. I test sul circuito spagnolo hanno rappresentato un importante esame per il pilota del Titano, che per la prima volta ha potuto guidare la sua Yamaha YZF-R6 sul tracciato di Aragon. Nella prima giornata di test ha completato 66 giri, mentre nella seconda giornata è riuscito a migliorare il tempo del giorno precedente completando 60 giri.

