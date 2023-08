RALLY WRC alla sosta estiva: Rovanpera al comando, Evans non molla Dopo il Rally di Finlandia, pausa estiva per il WRC che riprenderà nel secondo weekend di settembre con l'Acropoli in Grecia. Rovanpera continua ad avere un bel vantaggio ma Evans si sta avvicinando: sono 25 i punti di distacco tra i due alfieri Toyota.

Due vittorie – in Portogallo e in Estonia – e 3 podi: Montecarlo, Sardegna e Kenya. Lo 0 in Finlandia, il primo della stagione, rischia però di rovinare i piani per il Kalle Rovanpera bis. Il campione del mondo in carica nel WRC era pronto a festeggiare il secondo titolo consecutivo ma è stato tradito proprio nel rally di casa, nelle strade in cui è cresciuto. E allora l'enorme vantaggio si è assottigliato, grazie all'en-plein di Elfyn Evans che sta cercando in tutti i modi di mettere pressione al compagno di squadra in Toyota. I 30 punti in Scandinavia – 25 per il rally, 5 per la Power Stage – hanno permesso al britannico di portarsi a -25 da Rovanpera con ancora 4 round da disputare.

Ancora 120 i punti disponibili: i primi verranno messi in palio al rientro dalla sosta estiva, il 7-10 settembre al Rally dell'Acropoli in Grecia. Il 1° ottobre, poi, il viaggio in Sudamerica per il Rally di Cile prima del ritorno nel Vecchio Continente per il Rally del Centro Europa che – per la prima volta- vedrà protagoniste tre nazioni: Austria, Repubblica Ceca e Germania. Il gran finale a metà novembre con il Rally di Giappone, proprio in casa Toyota. Anche quest'anno non sembrano esserci discussioni per il titolo costruttori con la scuderia finlandese a quota 378 punti dopo 9 appuntamenti, a +67 sulla Hyundai - che continua a pagare troppi problemi di affidabilità – e addirittura +173 sulla Ford, che può contare su Ott Tanak e poco altro. Il WRC entra nella fase calda, e il meglio deve ancora venire.

