RALLY WRC: cancellato il Rally dell'Arabia Saudita, il mondiale si chiude in Sardegna Il Rally in Arabia Saudita esce dal calendario WRC per difficoltà logistiche: il Mondiale 2026 si deciderà in Sardegna, dall'1 al 4 ottobre, ultima prova stagionale. Evans guida la classifica, ma Pajari e Solberg restano in piena corsa per il titolo.

WRC: cancellato il Rally dell'Arabia Saudita, il mondiale si chiude in Sardegna.

Cambia il finale del Mondiale WRC. Il Rally dell'Arabia Saudita, inizialmente previsto dal 12 al 15 novembre e destinato a chiudere la stagione, non farà parte del calendario. La decisione è stata presa da FIA e WRC Promoter alla luce dell’incertezza nella regione e delle conseguenti difficoltà logistiche. La gara di Jeddah si svolgerà comunque nelle stesse date, ma sarà valida soltanto per il Middle East Rally Championship. Il Mondiale, invece, terminerà in anticipo e sarà deciso in Sardegna, dall'1 al 4 ottobre. Quella italiana diventa così la tredicesima e ultima prova della stagione.

E la situazione in classifica promette un finale incandescente: Elfyn Evans è al comando con 230 punti, ma Sami Pajari è a soli 17 punti di distanza, mentre Oliver Solberg è terzo a quota 209, ad appena 21 lunghezze dalla vetta. Tutto, dunque, resta aperto sulle difficili prove sterrate sarde.

Dopo la Sardegna – e con il titolo iridato già deciso - il WRC farà “metaforicamente” tappa a San Marino. A Rallylegend, infatti, saranno protagonisti due team ufficiali: M-Sport Ford con la Puma di Martins Sesks e Hyundai con la i20 di Dani Sordo. Le due vetture arriveranno direttamente dall'isola per regalare al pubblico sammarinese e non un altro grande appuntamento.

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