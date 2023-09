RALLY WRC, Cile: Evans comanda dopo 3PS

A distanza di quattro anni dall'ultima volta, il Mondiale Rally è tornato in Cile per il terz'ultimo appuntamento del WRC. Un round che potrebbe anche rivelarsi decisivo per la corsa al titolo, con Kalle Rovanpera che deve gestire 33 punti di vantaggio sul compagno di squadra Elfyn Evans. Per chiudere il discorso però dovrebbe succedere l'inverosimile anche perché il britannico è arrivato in Sudamerica con un'idea precisa in testa: vincere e provare a riaprire il tutto. E dopo le prime 3 prove speciali, Evans sta riuscendo nel suo intento. Dopo essere stato il più veloce anche nello shakedown in mattinata, il pilota della Toyota si è imposto in 2 stage su 3 e al momento è in testa con 2.6 di vantaggio sullo scandinavo Teemu Suninen, al volante di una Hyundai, e 2.7 sulla Ford Puma dell'estone Ott Tanak che invece aveva conquistato la prima speciale del rally. Al momento in difficoltà il campione del mondo in carica e attuale leader Kalle Rovanpera: costretto a passare in prova prima di tutti in Cile, il finlandese sta cercando di limitare i danni e al momento accusa circa 14 secondi di ritardo da Evans. E' una gara, però, ancora tutta da scrivere: in serata sono in programma altre 3 speciali per chiudere la prima delle tre tappe.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: