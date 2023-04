WRC, Croazia: Evans vince nel ricordo di Breen

Un anno e mezzo più tardi riecco Elfyn Evans. Una vittoria che mancava addirittura dal Rally di Finlandia di giugno 2021. Ora la maledizione sembra spezzata: il britannico trionfa in Croazia, quarto appuntamento del Mondiale WRC, e dedica il successo a Craig Breen scomparso su queste strade la settimana prima durante un test pre-evento. Un weekend strano, come se mancasse qualcosa. E un tripudio di bandiere irlandesi tra il pubblico e sulle Hyundai dei piloti. La casa coreana voleva tributare il giusto riconoscimento a Breen e c'è parzialmente riuscita con il podio conquistato da Esapekka Lappi, terzo assoluto. Poteva anche arrivare la vittoria ma Neuville, in testa fino alla PS11, è stato costretto al ritiro dopo aver colpito una roccia. Nulla da fare per Hyundai e allora è stata lotta a due tra Toyota e Ford. Non Rovanpera, non Ogier – rispettivamente quarto e quinto – ma Elfyn Evans che è tornato sul gradino più alto. Un'iniezione di fiducia per il britannico, una vittoria commovente per il navigatore Scott Martin, per quattro anni copilota di Breen. In seconda posizione l'estone Ott Tanak, costante e bravo a prendersi punti importanti in una classifica “ingarbugliata” più che mai. Ogier ed Evans in testa con 69, Rovanpera 68, Tanak 65: in 4 in appena 4 punti dopo 4 round. Numeri impressionanti con Neuville che segue a quota 58. Belga a caccia del pronto riscatto nel prossimo rally che si correrà in Portogallo dall'11 al 14 maggio.