WRC, Croazia: lotta a due tra Evans e Tanak, Neuville si ritira

Una Toyota, una Ford e una Hyundai. Al momento sul podio del Rally di Croazia, quinta prova del WRC, ci sono tutte e 3 le vetture ufficiali. Quella coreana – in speciale livrea con la bandiera irlandese – sperava di essere sul gradino più alto per ricordare al meglio la memoria di Craig Breen. Ma l'incidente di Thierry Neuville, costretto al ritiro dopo aver colpito una roccia in mattinata, ha estromesso il belga dai giochi quando si trovava in testa. E allora c'è Lappi terzo ma in vetta sembra essere una questione a due tra Elfyn Evans e Ott Tanak: dopo 14 speciali, il britannico ha 12.5'' di vantaggio sull'estone che – prova dopo prova – sta rosicchiando e si sta avvicinando sempre più. Sarebbe un colpaccio per il pilota della Puma che, complice il ritiro di Neuville, potrebbe scavalcarlo in classifica. Così come spera di fare il campione del mondo in carica Kalle Rovanpera, in risalita dopo qualche problema iniziale ed ora quinto ma ad oltre 2 minuti dal compagno di squadra Evans. Non troppo lontano però da Ogier: il capoclassifica per ora è in quarta posizione, braccato proprio dal giovane talento finlandese. E' ancora tutto aperto quindi: nel tardo pomeriggio gli ultimi due stage della seconda tappa, prima del gran finale. 4 speciali, compresa la Power Stage.