WRC, Croazia: lotta a tre tra Neuville, Evans e Ogier.

E' lotta a 3 nel Rally di Croazia, quarto round del Mondiale WRC. Thierry Neuville, Elfyn Evans e Sebastien Ogier sono racchiusi in appena 8.4 secondi. Al momento, dopo 11 prove speciali, comanda il belga della Hyundai capace di conquistarne ben 5 e piazzare la vettura coreana davanti a tutti.

Un weekend importante per Neuville che può cercare di guadagnare punti nella generale, che già guida a quota 67. Il diretto rivale per il titolo iridato, però, lo sta marcando stretto: Evans infatti – che segue a -6 – si trova in seconda piazza a poco più di un secondo di ritardo, 1.7 per l'esattezza.

A meno di clamorosi colpi di scena saranno loro due a giocarsi il rally tra gli asfalti della Croazia. C'è però un terzo incomodo, ingombrante per il palmares: è l'otto volte campione del mondo Sebastien Ogier che, impegnato part-time, segue a soli 8.4'' con la sua Toyota e sembra essere in grande ascesa negli ultimi stage. Più staccati invece Tanak e Fourmaux, rispettivamente quarti e quinti assoluti.

