WRC, Croazia: "suicidio sportivo" di Neuville, Katsuta vince ancora

Sembrava tutto scritto. Sembrava la fine di un digiuno lungo mesi. E invece, il Rally di Croazia si è trasformato nell’ennesimo incubo per Hyundai. Quando mancava soltanto l’ultimo atto, la decisiva Power Stage, Thierry Neuville comandava la gara con oltre un minuto di vantaggio. Un dominio netto, costruito prova dopo prova. Poi, l’imprevedibile: un taglio preso con troppa fiducia, il posteriore che scivola sulla ghiaia, l’impatto violento contro un blocco di cemento. Sospensione distrutta, gara finita. Sogno infranto. Non solo per il pilota belga, ma per tutto il team. Un colpo durissimo, reso ancora più amaro dal significato emotivo del weekend, segnato dal ricordo di Craig Breen.

A raccogliere l’eredità di questa clamorosa uscita di scena è stato un incredulo Takamoto Katsuta. Il giapponese ha conquistato la vittoria, firmando un incredibile bis dopo il successo al Safari Rally. Un risultato che lo proietta in testa al Mondiale con 81 punti, davanti ai compagni di squadra Elfyn Evans e Oliver Solberg. Dalle stalle alle stelle per Toyota, che chiude una giornata perfetta: pilota giapponese, vettura giapponese, leadership mondiale. Alle sue spalle, secondo posto per Sami Pajari, rallentato da una foratura ma comunque autore di una prestazione solidissima. Chiude il podio Hayden Paddon, primo tra le Hyundai superstiti. Capitolo a parte per i big del campionato: Solberg fuori dopo appena 5 km nella PS1, Evans tradito da un’incomprensione con il navigatore e finito contro la vegetazione. Errori pesanti, che potrebbero pesare nella corsa al titolo.







