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WRC: duello Solberg-Ogier al Safari Rally in Kenya

Dopo 10 prove speciali Oliver Solberg comanda al Safari Rally in Kenya, terzo appuntamento del mondiale WRC.

di Alessandro Ciacci
13 mar 2026
WRC: duello Solberg-Ogier al Safari Rally in Kenya

Si chiude nel segno di Oliver Solberg la seconda giornata del Safari Rally Kenya, terzo appuntamento del Mondiale WRC. L’equipaggio Toyota conserva il comando della classifica dopo il venerdì, al termine di una giornata combattutissima soprattutto all’interno della squadra giapponese. Le Yaris sono state le grandi protagoniste con Sébastien Ogier a ruota del giovane svedese che – nonostante una foratura – è riuscito a difendere la leadership, anche se per un solo secondo. In terza piazza l'altra Toyota di Elfyn Evans con il leader del mondiale staccato di poco più di 20 secondi. E' un dominio assoluto della casa giapponese con il quarto posto del finlandese Pajari, mentre Katsuta è scivolato settimo dopo una doppia foratura. Più attardate le Hyundai con Neuville quinto e Foumaux sesto. Safari che riprenderà sabato con altre 6 speciali, prima del Super Sunday e della Power Stage nella giornata conclusiva.

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