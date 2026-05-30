Wrc, Evans comanda il Rally del Giappone dopo due giornate

Elfyn Evans guida il Rally dal Giappone anche dopo la seconda giornata e 14 prove disputate su 20. Chiusa la prima in testa con 15,7 secondi di vantaggio su Oliver Solberg, il britannico allunga, portandosi a 17,8 secondi sulla seconda piazza, ora però occupata da Sebastien Ogier, visto che Solberg si è dovuto ritirare per un incidente patito nella quarta prova speciale del sabato, dopo aver vinto la prima e la terza.

A Evans sono andate due delle restanti sei prove, una a Ogier, tre al finlandese Sami Pajari, che è risalito fino alla terza posizione, a 44,4 secondi da Evans. Nella notte sammarinese si disputeranno le ultime sei prove, che chiuderanno la settima tappa del campionato Wrc.







