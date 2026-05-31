WRC, Evans vince in Giappone e allunga

In una domenica in cui furoreggiano Solberg e Ogier, Elfyn Evans si limita a controllare e fa suo il Rally del Giappone, consolidando il primato nel WRC. Il britannico completa così un weekend praticamente perfetto, nel quale ha guidato la classifica dalla seconda PS in poi. Perfetto per lui e per la Toyota che fa sue le prime quattro posizioni della generale.

Evans si impone con 12”8 su Ogier che pur essendogli sempre a ridosso, e pur conquistando due delle prove domenicali, non riesce ad andare oltre a quello che è il distacco finale. 3° posto per Pajari, a 51” 4, e 4° a 1' 03” 5 per Katsuta, il cui successo in PS16 non riscatta una tappa sottotono. Compromessi i giochi di classifica già con un lungo nella prima giornata, il giapponese scivola così, nella generale del mondiale, a -20 da Evans. Va addirittura a -49 invece Solberg, il migliore della domenica con tre prove vinte. Cosa che gli ha permesso di ridurre leggermente le perdite, considerando lo 0 nella classifica di tappa a causa dell'incidente della PS 10 di sabato, che ne ha causato l'uscita dai giochi.









