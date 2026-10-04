WRC, finale "da film" in Sardegna: Solberg sbaglia, Evans è campione del mondo

Un finale che nemmeno Christopher Nolan avrebbe potuto scrivere: il Mondiale WRC si è deciso all’ultima curva dell'ultima prova, con Solberg fuori strada e il titolo che vola nelle mani di Evans. Il pilota svedese conquista il Rally di Sardegna – ultimo appuntamento stagionale – ma è e sarà per sempre la vittoria più amara della sua carriera.

La Sassari-Argentiera, valida come Power Stage, deve incoronare il campione. Da una parte Evans, dall’altra Solberg con lo scandinavo che – dopo una grande rimonta nell'arco del weekend - deve semplicemente arrivare davanti al gallese, scialbo nella sua prova. Solberg parte all’attacco. Sa di avere il Mondiale nelle proprie mani e spinge fin dai primi metri. A meno di due chilometri dal traguardo ha ancora un piccolo vantaggio nell’intertempo. Poi, la svolta decisiva. Nella penultima variante, una sequenza sinistra-destra-sinistra in discesa, il posteriore della Toyota Yaris si scompone. Solberg perde il controllo, va largo e finisce fuori strada. Sono attimi interminabili. L’equipaggio riesce a rientrare sul percorso, ma il tempo perso è fatale.

A festeggiare è Elfyn Evans, insieme a Scott Martin. Per loro arriva un titolo costruito soprattutto sulla continuità: due vittorie, in Svezia e in Giappone, e tanti piazzamenti che alla fine hanno fatto la differenza. In Sardegna Evans chiude solo quinto, a quasi 5 minuti dal vincitore, ma tanto basta per conquistare il primo iride della carriera, dopo ben 5 secondi posti. Sembrava una maledizione, e invece il britannico della Toyota è finalmente entrato nella storia. A Solberg è bastato un errore di pochi secondi, abbastanza per perdere un Mondiale.









