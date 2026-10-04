RALLY WRC, finale "da film" in Sardegna: Solberg sbaglia, Evans è campione del mondo Finale incredibile al Rally di Sardegna, ultimo appuntamento del mondiale WRC. Elfyn Evans conquista il primo titolo mondiale della carriera al volante della Toyota, il compagno di squadra Solberg lo perde all'ultima curva dell'ultima prova speciale.

WRC, finale "da film" in Sardegna: Solberg sbaglia, Evans è campione del mondo.

Un finale che nemmeno Christopher Nolan avrebbe potuto scrivere: il Mondiale WRC si è deciso all’ultima curva dell'ultima prova, con Solberg fuori strada e il titolo che vola nelle mani di Evans. Il pilota svedese conquista il Rally di Sardegna – ultimo appuntamento stagionale – ma è e sarà per sempre la vittoria più amara della sua carriera.

La Sassari-Argentiera, valida come Power Stage, deve incoronare il campione. Da una parte Evans, dall’altra Solberg con lo scandinavo che – dopo una grande rimonta nell'arco del weekend - deve semplicemente arrivare davanti al gallese, scialbo nella sua prova. Solberg parte all’attacco. Sa di avere il Mondiale nelle proprie mani e spinge fin dai primi metri. A meno di due chilometri dal traguardo ha ancora un piccolo vantaggio nell’intertempo. Poi, la svolta decisiva. Nella penultima variante, una sequenza sinistra-destra-sinistra in discesa, il posteriore della Toyota Yaris si scompone. Solberg perde il controllo, va largo e finisce fuori strada. Sono attimi interminabili. L’equipaggio riesce a rientrare sul percorso, ma il tempo perso è fatale.

A festeggiare è Elfyn Evans, insieme a Scott Martin. Per loro arriva un titolo costruito soprattutto sulla continuità: due vittorie, in Svezia e in Giappone, e tanti piazzamenti che alla fine hanno fatto la differenza. In Sardegna Evans chiude solo quinto, a quasi 5 minuti dal vincitore, ma tanto basta per conquistare il primo iride della carriera, dopo ben 5 secondi posti. Sembrava una maledizione, e invece il britannico della Toyota è finalmente entrato nella storia. A Solberg è bastato un errore di pochi secondi, abbastanza per perdere un Mondiale.



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