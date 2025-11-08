RALLY WRC, Giappone: continua il duello tra Ogier ed Evans Al termine della seconda tappa del Rally del Giappone si delinea una lotta a due, tra Ogier ed Evans. Al momento comanda il francese nel penultimo appuntamento del mondiale WRC.

La seconda tappa del Rally del Giappone, penultimo appuntamento del mondiale WRC, accende definitivamente la lotta per il titolo piloti. In una giornata in cui il programma non ha previsto il “consueto” Service a metà delle prove speciali, si è delineata una lotta a due tra Sebastien Ogier ed Elfyn Evans. I due alfieri Toyota si sono contesi la prima posizione ma – dopo 14 stage – comanda ancora il francese con 6 secondi e mezzo di vantaggio sul britannico. Se Evans può anche permettersi di gestire, Ogier deve cercar di vincere considerando i 13 punti di ritardo in classifica a due round dal termine. Per adesso il francese – a caccia del nono iride – sta conducendo una gara pressoché perfetta, ma il rivale è lì e risponde colpo su colpo.

Chi invece ha sbagliato sul più bello è stato Takamoto Katsuta, beniamino di casa e letteralmente osannato dal pubblico: mentre si trovava saldamente in terza posizione, il giapponese prima è arrivato lungo in curva finendo per colpire il guard rail poi ha rotto il servosterzo con un altro errore imperdonabile. Addio ai sogni di gloria, così come già era toccato a Kalle Rovanpera nella prima tappa: il finlandese è settimo, ma a quasi 6 minuti e mezzo di ritardo da Ogier. Il gradino più basso del podio se l'è preso – momentaneamente – Adrien Fourmaux, con il francese di gran lunga migliore delle Hyundai considerando le difficoltà di Tanak, quinto, e Neuville, ritiratosi. Rally del Giappone che si chiuderà con il Super Sunday: ultime 6 speciali, compresa la Power Stage che metterà in palio punti importanti.

