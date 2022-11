WRC, Giappone: è di Neuville l'ultima gioia stagionale

In una stagione travagliata, con più ombre che luci, la Hyundai si regala una gioia nel finale: doppietta della casa coreana al Rally del Giappone, ultimo appuntamento di questo Mondiale WRC dominato dai rivali della Toyota. Titolo costruttori portato a casa con largo anticipo così come quello piloti con Kalle Rovanpera, vinto già in Nuova Zelanda. Le ultime due gare sono state la giusta passerella trionfale per il giovane talento finlandese, già concentrato al 2023. Nel Sol Levante le ambizioni di Rovanpera si sono scontrate presto con la sfortuna: foratura e penalità per un ritardo al controllo orario hanno compromesso la sua prova, chiusa solamente al dodicesimo posto. A tenere alto il vessillo Toyota ci ha pensato però l'idolo locale, Takamoto Katsuta. Il pilota giapponese è stato bravo a difendersi dal rientro del compagno di squadra Ogier salendo sul gradino più basso del podio. Tradito dal violento acquazzone che si è abbattuto sulle strade nipponiche, invece, Elfyn Evans: il britannico, in lotta con le Hyundai, ha commesso diversi errori nell'ultima tappa che lo hanno relegato in quinta posizione. A sorridere, quindi, sono Thierry Neuville e Ott Tanak: il belga si prende la vittoria con oltre un minuto di vantaggio sull'estone. La differenza l'ha fatta la costanza e la corretta strategia con i pneumatici. Una vittoria importante per Hyundai che il prossimo anno dovrà sicuramente migliorare dal punto di vista dell'affidabilità. Il Rally del Giappone ha emesso il verdetto finale per il WRC2: il terzo posto basta a Emil Lindholm per portare a casa il titolo. Finlandia pigliatutto nel mondiale, non solo con Rovanpera.