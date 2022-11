WRC, Giappone: la Hyundai di Sordo va in fiamme, Evans in testa dopo 7PS

Dodici anni dopo torna nel WRC il Rally del Giappone e sono subito grandi colpi di scena. Delle prime 7 prove speciali ben 2 sono state cancellate a causa di problemi e incidenti. Quello più spettacolare riguarda senza dubbio la Hyundai di Dani Sordo, distrutta dalle fiamme nel secondo stage a causa di un problema tecnico. Equipaggio fortunatamente illeso ma costretto a sventolare bandiera bianca. Terza speciale quindi cancellata per consentire il trasferimento di tutte le vetture. Si passa alla quarta e Craig Breen finisce fuori strada. Anche in questo caso equipaggio ok ma la Ford Puma, bloccata in un punto critico, obbliga la direzione gara ad annullare la prova per chi ancora doveva partire e cancellare la settima per il danneggiamento delle barriere. Nel trambusto sorride la Toyota, sempre impeccabile: al momento Elfyn Evans è in vetta, anche se con soli 3 secondi di vantaggio sulla Hyundai di Thierry Neuville. A 5 dal leader c'è invece il campione del mondo Kalle Rovanpera. Un terzetto che si darà battaglia fino alla fine sulle strade del Sol Levante, per quello che è l'ultimo appuntamento stagionale del WRC. Nella notte italiana è in programma la seconda tappa del rally nipponico: si va dall'ottava alla quattordicesima speciale.