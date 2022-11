RALLY WRC, Giappone: Neuville davanti a tutti, Rovanpera fuori dai giochi Al termine della seconda tappa del Rally di Giappone, ultimo appuntamento del Mondiale WRC, Thierry Neuville scavalca Evans e passa in testa mentre Rovanpera fora e si stacca dai primi.

Dopo due prove cancellate nel corso della prima tappa, la seconda del Rally del Giappone scivola via senza particolari intoppi. Ad eccezione delle tredicesima speciale, annullata per questione di ritardi. Tutto ciò però non vieta a Thierry Neuville di prendersi la vetta momentanea in questo ultimo appuntamento del Mondiale WRC. Il belga della Hyundai ha sempre mantenuto un ritmo costante, scavalcando quindi la Toyota di Elfyn Evans. Rimane tutto ancora aperto tra i due, separati da solo 4 secondi. Chi è uscito dai giochi è invece il compagno di scuderia e neo-campione del mondo Kalle Rovanpera. Il giovane talento finlandese è stato prima vittima di una foratura alla sua Yaris e poi, dopo aver sbattuto contro una parete rocciosa, ha dovuto nuovamente sostituire la ruota. Questo ha causato anche un doppio ritardo al controllo orario con conseguente penalità di 1'40''. Ad approfittarne è stata l'altra Hyundai di Ott Tanak con l'estone che si è preso il podio virtuale ma a 40 secondi da Neuville e tallonato dal beniamino di casa Takamoto Katsuta, ora quarto e a caccia di una terza posizione comunque prestigiosa. Gli asfalti del Sol Levante hanno, quindi, ancora molto da dire: nelle ultime 5 prove speciali si deciderà il tutto.

