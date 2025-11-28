WRC, in Arabia si assegna il titolo: comanda Sesks, Evans e Ogier se la giocano

Il WRC si decide in una tappa d'Arabia resa imprevedibile dal fondo ostico, con forature e penalità sempre pronte a stravolgere la classifica. Al termine delle prime 14 prove comanda Martins Sesks, tornato in testa in beffa ad Adrien Fourmaux. Al comando per 6 PS consecutive e vincitore della prova che ha aperto il venerdì, il francese chiude la giornata in testa ma, complice un controllo orario effettuato con un minuto di anticipo, si becca 60” di penalità.

Sesks, a sua volta tornato a battere un colpo col successo nella PS13, ringrazia e si riprende la vetta, con appena 3” 4 su Thierry Neuville: gli unici altri sotto il minuto di distanza sono Takamoto Katsuta (a 41” 5) e proprio Fourmaux (a 57” 6). Fuori dal podio, la lotta per il mondiale: Elfyn Evans e Sebastien Ogier, rispettivamente primo e secondo nella generale e separati da 3 punti, sono attualmente 8° a oltre 3' e 6° a 1' 12”. Decisamente più sul pezzo il francese, che se tutto restasse così si assicurerebbe sorpasso in vetta e 9° titolo iridato, agguantando Sebastien Loeb nella graduatoria dei plurivincitori.

La contesa si deciderà nelle ultime 3 PS del sabato, con l'incognita forature che, però, lascia tutto in bilico. Nelle gare del venerdì, il suolo arabo non ha risparmiato quasi nessuno dei migliori: hanno pagato dazio sia i tre della lotta al successo di tappa, Fourmaux, Neuville e Sesks, sia i due contendenti alla corona, Ogier ed Evans. E sopratutto Ott Tanak, grande protagonista di giornata con tre vittorie consecutive ma crollato proprio per un problema alle gomme. Tra i pochi risparmiati, Katsuta e Kalle Rovanpera, terzo nella generale, quinto nel Rally d'Arabia e vincitore della PS14 che ha fatto da sipario al venerdì.







