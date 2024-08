WRC, in Finlandia Rovanpera fa tripletta e allunga

Sabato mattina perfetto per Kalle Rovanpera, sempre più dominante nella tappa finlandese del Mondiale WRC. Il padrone di casa ha fatto sue tutte e tre le speciali in programma, creando il vuoto in una classifica che sin lì, almeno per le posizioni da podio, era ancora corta.

Rovanpera partiva forte di 8” su Evans e Ogier, mentre dopo la PS13 comanda con 21” 9 sul francese. Tracollo totale invece per il britannico che paga il guasto alla trasmissione della sua Yaris nella PS12, costatogli 1' 30” nella prova in questione e altri 4' nella successiva. In zona podio con Rovanpera e Ogier c'è ora il capoclassifica del Mondiale, Neuville, comunque lontano 58” 3.

Dopo Polonia e Lettonia, col Finlandia il campione in carica veleggia verso il suo 3° successo consecutivo, il 4° nelle 6 tappe che lo hanno visto al via in questo suo WRC corso solo part time. Nel pomeriggio sono in programma altre tre speciali, le ultime quattro si disputeranno domani.