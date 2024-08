RALLY WRC, in Finlandia vince Ogier: Rovanpera ko alla penultima prova Dopo aver fatto il vuoto il padrone di casa capotta centrando una pietra e lascia il successo al francese. Neuville è 2° e allunga in vetta alla generale.

WRC, in Finlandia vince Ogier: Rovanpera ko alla penultima prova.

15 prove speciali su 20 al comando – di cui 14 consecutive - e distacchi abissali già il sabato: il Rally di Finlandia pare un monologo di Kalle Rovanpera e invece se lo aggiudica Sebastien Ogier. Terzo successo consecutivo al vento per il campione WRC in carica che dopo il 5/6 di ieri comincia la domenica assicurandosi due prove, mantenendo 45” di vantaggio a Ogier. E sembra filare tutto liscio anche nella penultima prova, la 19, finché, a qualche centinaia di metri dal traguardo, si ritrova una grossa pietra in traiettoria in una curva veloce. Con l'impatto l'auto del finlandese perde direzione, scivola verso l'esterno e finisce tra gli alberi, iniziando a capottare prima di fermarsi nella foresta. Nessuna conseguenza per pilota e navigatore, se non quella del ritiro. Così la speciale va a Takamoto e in vetta si ritrova Ogier, cui non resta che amministrare in un'ultima PS vinta, di nuovo, dal giapponese. Il francese fa suo il Rally di Finlandia con 40” 1 su Thierry Neuville, che chiude un fine settimana molto difficile dal punto di vista personale con quello che è un mezzo trionfo. Perché così il capoclassifica del WRC allunga in vetta alla generale, agevolato dai ritiri di Tanak ed Evans, rispettivamente agli albori e sul finire della tappa: entrambi vengono scalzati proprio da Ogier, ora primo inseguitore di Neuville con 17 punti di ritardo.

