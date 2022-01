RALLY WRC, inizia l'era ibrida: a Montecarlo parte la caccia alla Toyota E' tempo di presentazioni ufficiali per il Mondiale Rally che prenderà il via giovedì 20 con il Monte Carlo. Toyota, Hyundai e Ford hanno mostrato le nuove Rally1, vetture ibride con il doppio motore benzina turbo ed elettrico per una potenza da 500CV.

Il WRC entra in una nuova era, quella ibrida. Il 2022 segnerà infatti l'esordio delle Rally1, vetture con un motore benzina turbo a cui si somma uno elettrico da 100kW: il risultato finale è una potenza che raggiunge gli oltre 500 CV, riducendo al contempo le emissioni nocive. Una rivoluzione tecnologica per il Mondiale, giunto alla sua 50^ edizione e che scatterà giovedì 20 con lo storico Rally di Monte Carlo. Prima di questo, però, la presentazione ufficiale alla presenza del nuovo presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem.

Le protagoniste annunciate saranno – come sempre – Toyota, Hyundai e Ford. La casa giapponese, detentrice dei due titoli (piloti e costruttori), riparte dal vice-campione del mondo Elfyn Evans, dal talento finlandese Rovanpera e dal giapponese Katsuta. “Part time”, invece, per Lappi e Sebastien Ogier che nella scorsa stagione ha conquistato la sua ottava “meraviglia”. Poche novità in casa Hyundai: le due punte di diamante saranno ancora Thierry Neuville e Ott Tanak con il figlio d'arte Oliver Solberg al debutto nel WRC e lo spagnolo Dani Sordo a portare esperienza. Ci si aspetta molto da Ford che lascia la Fiesta per “abbracciare” la nuovissima Puma. Al volante di questa bellissima macchina Craig Breen – arrivato dalla Hyundai – con i giovani Fourmaux e Greensmith confermati dalla scorsa stagione. All'ennesima presenza nel Mondiale anche il sempreverde Sebastien Loeb, con un impegno parziale. Sono 13 i round in programma: esordio come detto a Montecarlo dal 20 al 23 gennaio, chiusura in Giappone dal 10 al 13 novembre.

