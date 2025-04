RALLY WRC, Isole Canarie: Rovanpera al comando dopo 5PS Il Mondiale Rally approda per la prima volta alle Isole Canarie. E continua il dominio di Toyota, con Rovanpera davanti ai compagni di squadra Ogier ed Evans.

WRC, Isole Canarie: Rovanpera al comando dopo 5PS.

Le spettacolari prove speciali messe in mostra nel Campionato Europeo sono valse, al Rally delle Isole Canarie, la prestigiosa “chiamata” nel WRC. Il quarto appuntamento Mondiale continua a vedere un unico dominatore: si tratta di Toyota che - dopo aver messo il sigillo a Montecarlo, in Svezia e in Kenya – si trova momentaneamente in vetta anche in Spagna. Questa volta con Kalle Rovanpera: il 2 volte campione del mondo finlandese sta dimostrando un altro passo rispetto a tutti, fin dallo shakedown. E dopo 5 prove speciali il vantaggio sul compagno di squadra Sebastien Ogier è di 25 secondi. Sul gradino più basso del podio, a chiudere un trittico tutto giapponese, l'attuale leader del mondiale Elfyn Evans staccato di 30 secondi da Rovanpera. Ci sono 5 Toyota nei primi 5 posti dell'assoluta, considerando anche l'altro finlandese Sami Pajari e il nipponico Takamoto Katsuta. In netta difficoltà Hyundai: il migliore è Fourmaux, sesto, seguono Tanak e Neuville. Tutto questo, però, dopo un terzo di gara: il Rally “canarino” ha ancora tanto da raccontare.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: