RALLY WRC: Kalle Rovanpera è campione del mondo Kalle Rovanpera vince il rally di Nuova Zelanda e conquista il suo primo titolo iridato nel WRC, il più giovane di sempre nella storia. Il finlandese, presente a ottobre a San Marino, arriverà quindi a Rallylegend da fresco campione del mondo.

WRC: Kalle Rovanpera è campione del mondo.

Non poteva farsi un regalo migliore, Kalle Rovanpera. Lui - nato il 1 ottobre 2000 – proprio ieri si era preso la vetta della classifica generale in Nuova Zelanda e oggi ha completato l'opera. Il fuoriclasse finlandese è campione del mondo nel WRC, il pilota più giovane della storia a vincere il titolo iridato. A 22 anni e un giorno, Rovanpera ha demolito il precedente record appartenuto ad una leggenda delle quattro ruote come Colin McRae che lo conquistò nel '95 ma a 27 anni e 89 giorni.

L'ennesimo primato – dopo essere già stato il più giovane di sempre a vincere un rally – per un autentico campione, destinato a dominare nella disciplina per la prossima generazione. Oltretutto, Rovanpera ha riportato il titolo iridato in Finlandia – storicamente terra di grandi fenomeni – 20 anni dopo l'ultima volta con Marcus Gronholm che vinse nel 2002 con la Peugeot 206. Nel 2022 è nuovamente la Toyota a salire sul tetto del mondo: la scuderia del Team Principal Jari-Matti Latvala era un top team – con Ogier in part-time, Evans e Katsuta – e con Rovanpera ciliegina sulla torta.

Era solo una questione di tempo per l'equipaggio finlandese dopo l'enorme vantaggio accumulato tra i rally di primavera ed estate. Poi gli ultimi passi falsi avevano dato una flebile speranza a Ott Tanak di poter rientrare ma è tutto finito in Nuova Zelanda: en plein per Rovanpera, vittoria del rally e della Power Stage con l'estone della Hyundai solo 3°. Sul podio, a far compagnia al compagno di squadra, il francese Sebastien Ogier che lascia il trono in un affascinante passaggio di consegne. Inoltre, un motivo in più per seguire la ventesima edizione di Rallylegend: Kalle, presente per la prima volta con il padre Harri, arriverà a San Marino da fresco campione del mondo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: