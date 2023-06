WRC, Kenya: Ogier in testa, Rovanpera insegue

Dopo 10 prove speciali Sebastien Ogier è in testa al Rally Safari in Kenya, settimo appuntamento del Mondiale WRC. Dominio assoluto della Toyota con il transalpino che comanda con oltre 22'' di vantaggio sul finlandese Kalle Rovanpera, campione del mondo in carica. Terza posizione momentanea per la Hyundai dell'altro scandinavo, Esapekka Lappi. Visti gli ampi distacchi le posizioni sembrano congelate ma in un rally imprevedibile come quello in Kenya, l'imprevisto può essere sempre dietro l'angolo. Nel pomeriggio altre 3 speciali per chiudere la seconda tappa.