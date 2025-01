RALLY WRC: la "decima" di Ogier al Rally di Montecarlo Il pilota transalpino ha conquistato per la decima volta in carriera il Rally di Montecarlo, prova inaugurale del Mondiale WRC. Doppietta Toyota con il 2° posto di Evans. Sul gradino più basso del podio Adrien Fourmaux, all'esordio con Hyundai.

WRC: la "decima" di Ogier al Rally di Montecarlo.

Il rally per eccellenza, il pilota per eccellenza. Il Montecarlo è di Sebastien Ogier, e lo è per la decima volta in carriera. Un'altra perla del transalpino, un altro record che difficilmente verrà battuto in futuro. La prova d'apertura del Mondiale WRC viene conquistata dall'alfiere Toyota che anche in questa stagione sarà impegnato part-time. Intanto però è arrivato un bel successo per l'otto volte iridato, importante e pesante. Festeggia la casa giapponese che inizia il 2025 con una doppietta: Ogier davanti, Elfyn Evans alle spalle. Ogier, nonostante una sbavatura in notturna, ha mantenuto un ritmo insostenibile per chiunque portandosi a casa oltre ai 28 punti – 25 per il successo del rally, 3 per il SuperSunday – anche i 5 della Power Stage finale.

Ne conquista 26 invece Evans, il migliore della domenica: il pilota britannico è stato bravo a resistere nel finale agli attacchi di Adrien Fourmaux, vera sorpresa di questo Rally di Montecarlo. All'esordio con Hyundai, il francese conquista un podio importante regolando i compagni di squadra Tanak – quinto assoluto – e Neuville, sesto dopo una serie di gravi errori nel corso della seconda tappa. Ai piedi del podio Kalle Rovanpera: il finlandese, tornato a tempo pieno con Toyota, mette in cascina i primi 18 punti della stagione. E dà appuntamento a tutti al Rally di Svezia, in programma dal 13 al 16 febbraio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: