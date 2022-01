WRC: la leggenda Loeb trionfa al Rally di Montecarlo

47 anni (48 a febbraio) e non sentirli: Sebastien Loeb ha dimostrato, se ce ne fosse ancora bisogno, di essere il più grande di tutti nel mondo dei rally. O – almeno - uno dei due assieme al grande rivale, omonimo e connazionale Sebastien Ogier. I due francesi – 9 mondiali il primo, 8 il secondo – si sono dati battaglia dalla prima all'ultima prova speciale regalando così agli appassionati un duello e uno spettacolo d'altri tempi. Non poteva esserci inizio migliore per questa nuova era ibrida del WRC, partita – come sempre – dallo storico Rally di Montecarlo. Loeb torna alla vittoria nel Mondiale oltre tre anni dopo l'ultimo successo in Catalogna e riporta la Ford – non più la Fiesta, ma la neo-nata Puma – davanti a tutti, sempre dopo 3 anni. Clamoroso quanto successo nell'ultima tappa: Ogier, in testa con 24 secondi di vantaggio sull'alsaziano, fora a metà della penultima speciale perdendo così il comando. Inoltre, nella Power Stage finale, il pilota della Toyota è stato penalizzato di altri 10 secondi per una falsa partenza. E così per Loeb si tratta di amministrare, gestire il vantaggio e portarsi a casa il suo ottavo “Monte”: ennesimo record di una carriera stratosferica.

Sul podio sale anche un'altra Ford, quella di Craig Breen. Terzo ad un minuto e 40 dal leader, il pilota irlandese è stato bravo a contenere la rimonta di Kalle Rovanpera con il giovane talento finlandese che si deve accontentare del 4° posto e soprattutto dei 5 punti aggiuntivi in classifica per aver vinto la Power Stage. Deludono le aspettative Elfyn Evans – fuori strada nella giornata di ieri – e le due Hyundai di Thierry Neuville e Ott Tanak con il belga solo 6° e l'estone costretto addirittura al ritiro.