WRC, Montecarlo: Evans re della notte, Ogier in rimonta.

Nuovi e cervellotici punteggi, nuove livree, ritorni e part-time: è partito il Mondiale WRC ed è partito – come di consueto - con lo storico Rally di Montecarlo. Sarà sempre una lotta tra Toyota e Hyundai, confermata già dalle prime 5 prove speciali. Da sottolineare però l'autentico spettacolo in notturna regalato dai numerosi appassionati che si sono riversati sulle strade francesi – e non – per il primo appuntamento della stagione. Non c'è il campione del mondo in carica Kalle Rovanpera che quest'anno correrà a mezzo servizio, dividendosi le gare con Ogier che nel frattempo – a Montecarlo - ha già conquistato due speciali e si trova momentaneamente in 2^ posizione. Davanti bel duello tra i grandi favoriti per il 2024: Elfyn Evans e Thierry Neuville. Comanda il britannico della Toyota che, grazie ai due stage vinti con il favore delle tenebre, è in testa con circa 25'' di vantaggio sul diretto rivale, 3° assoluto. Il belga della Hyundai paga un testacoda che gli ha fatto perdere secondi preziosi. C'è attesa invece per il ritorno di Ott Tanak con la scuderia coreana, dopo gli anni bui in Ford: l'estone, iridato nel 2019 proprio con la Hyundai, occupa il 4° posto ma accusa oltre un minuto di ritardo dal leader.

