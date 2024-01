RALLY WRC, Montecarlo: Neuville fa bottino pieno Il belga della Hyundai ha conquistato il 92° Rally di Montecarlo, primo appuntamento stagionale del Mondiale WRC. 30 punti per Neuville, sul podio anche le Toyota di Ogier ed Evans.

Thierry Neuville avrà fatto felici quegli appassionati che ancora ci hanno capito poco del nuovo e cervellotico sistema di punteggio istituito quest'anno nel WRC: primo il sabato sera e quindi 18 punti, primo la domenica e quindi 7 punti, primo nella Power Stage e quindi altri 5. 30 punti, bottino pieno alla prima stagionale per il belga della Hyundai che si è imposto al Rally di Montecarlo, giunto all'edizione numero 92. E' la ventesima vittoria in carriera nel Mondiale per Neuville, la seconda tra le strade storiche francesi tra cui il celebre Col de Turini. Un dominio assoluto da parte del 5 volte vice-iridato, che quest'anno parte con l'obiettivo e l'ambizione di conquistare il primo titolo mondiale della carriera. Non mancheranno gli avversari, come il compagno di squadra Ott Tanak – tornato in Hyundai dopo l'amara esperienza con Ford – ed Elfyn Evans, unico ad esserci in tutte le gare del Mondiale – assieme al giapponese Katsuta – con la Toyota. Impegni part-time invece per Kalle Rovanpera, che sarà protagonista nel prossimo round in Svezia, e Sebastien Ogier, che ha fallito l'ennesimo successo a Montecarlo. L'8 volte campione del mondo si è dovuto accontentare della seconda posizione, con Neuville che si è dimostrato irresistibile per chiunque. La differenza, l'alfiere Hyundai, l'ha fatta nella nona prova speciale quando – con il ghiaccio – ha recuperato gran parte del ritardo che aveva dalle Toyota e poi ha preso il comando delle operazioni, imponendo un ritmo infernale. E' andato in calo invece Evans, partito bene con gli stage in notturna ma alla fine 3° assoluto a 45'' dalla vetta. Ancora più lontano Tanak, 4° a quasi due minuti. Per i due l'occasione del riscatto nel weekend dal 15 al 18 febbraio, tra le nevi e ghiacci svedesi.

