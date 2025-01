RALLY WRC, Montecarlo: Ogier in vetta dopo 12PS, Fourmaux insegue

Dopo 12 prove speciali Sebastien Ogier è in vetta al Rally di Montecarlo, prova inaugurale della stagione 2025 per il WRC. Il transalpino della Toyota, otto volte iridato, ha 17 secondi di vantaggio sul connazionale Adrien Fourmaux – fresco di passaggio in Hyundai – e 20 sul compagno di squadra Elfyn Evans. Solo ottavo il campione del mondo in carica Thierry Neuville, dopo un errore nel corso della seconda tappa.



