Dopo 14 prove speciali Sebastien Ogier resta in vetta al Rally di Montecarlo, prova d'apertura del Mondiale WRC. Il francese della Toyota mantiene 16 secondi di vantaggio sul compagno di squadra e campione del mondo in carica Kalle Rovanpera, 32 sulla Hyundai di Thierry Neuville. Domani in programma le ultime 4 speciali.