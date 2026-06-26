RALLY Wrc, Neuville guida il Rally dell'Acropoli dopo la prima mattinata Il belga approfitta di una foratura del compagno di squadra, Formaux, vincitore delle prime due prove. Seguono Ogier e Armstrong

Wrc, Neuville guida il Rally dell'Acropoli dopo la prima mattinata.

Una foratura decide la classifica dopo la prima mattinata di prove speciali nel Rally dell'Acropoli. Thierry Neuville, migliore di tutti nello shakedown del giovedì, è in testa anche a metà della prima giornata di gara, davanti al campione del mondo Sebastien Ogier e alla sorpresa Jon Armstrong. Quarto è Adrien Fourmaux, nonostante la vittoria nelle prime due prove speciali.

È proprio la Hyunday, che in Grecia offre la miglior versione di se stessa ancora una volta, a partire meglio, con Fourmaux vincente di un solo decimo, davanti a Neuville, per la doppietta della casa coreana. Ogier accusa 2,2 secondi di svantaggio, un margine che si dilaterà nella seconda prova, che ha lo stesso esito di quella iniziale ma distacchi più accentuati.

Con Oliver Solberg già fuori dai giochi a causa di una foratura immediata, che gli fa perdere oltre un minuto, nella terza prova arrivano problemi anche per Fourmaux, che buca e perde oltre mezzo minuto rispetto a Ogier. Il francese si prende la vittoria, Neuville va in testa alla classifica di tappa e le rocce si dimostrano ancora una volta le vere protagoniste del Rally dell'Acropoli.

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