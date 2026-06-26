Wrc, Neuville in testa al Rally dell'Acropoli dopo un giorno. Lontano Evans

C'è la Hyunday di Thierry Neuville davanti a tutti dopo la prima delle tre giornate di corsa del Rally dell'Acropoli. Per il momento, il belga sta vincendo quella che è una vera gara di sopravvivenza tra gli sterrati e le pietre in Grecia, che ha già fatto vittime illustri, spezzato sogni di gloria e rallentato tanti, come del resto sempre accade in una delle più dure prove del Mondiale Wrc.

Neuville, con una prestazione di costanza, era balzato davanti a tutti in mattinata, sfruttando una foratura del compagno di squadra Adrien Fourmaux, dopo che il francese si era preso la seconda e la terza prova speciale, mentre Sebastien Ogier aveva vinto la superspeciale d'apertura. Sornione, dietro di loro, si era portato l'irlandese Jon Armstrong, che a inizio pomeriggio ha poi sorpreso tutti, vincendo la prima prova speciale al ritorno sulla terra. Un sogno durato un amen, perché in quella successiva, la sesta, il motore - che ha perso improvvisamente potenza - e la gomma anteriore sinistra - che si è bucata - l'hanno tradito allo stesso momento, facendogli perdere oltre quattro minuti.

E così, vincendo ancora, Neuville si è riportato in testa, mentre Ogier ha proseguito fino all'ultima prova del giorno la propria collezione di secondi posti, rimanendoci anche nella classifica generale del rally, con 9,7 secondi di distacco dal belga. Terzo è Fourmaux, che ha limitato i danni, chiudendo a 42 secondi e con una vittoria, mentre è lontanissimo il leader del Mondiale, Elfyn Evans, a oltre due minuti di ritardo, rallentato dal dover aprire ogni prova speciale, su un terreno che non premia gli apripista. Domani la seconda giornata di gare, con altre sei prove speciali, si chiude domenica con le ultime quattro, compreso il power stage.







