WRC, Nuova Zelanda: Tanak in vetta, le Toyota inseguono.

Non ne vuole proprio sapere di mollare, Ott Tanak. L’estone della Hyundai sta cercando in tutti i modi di ritardare il più possibile la festa di Rovanpera, lanciato verso il primo titolo iridato nel Mondiale WRC. Al finlandese, però, servirebbe una vittoria per conquistarlo matematicamente. Cosa che, fino a questo momento, non sta succedendo al Rally di Nuova Zelanda. Anzi, dopo la prima tappa, è proprio Tanak a comandare dopo una bella lotta contro le Toyota. In particolare con quella di Elfyn Evans che, dopo 7 prove speciali, insegue con soli 2 decimi di ritardo. È stata gran battaglia, inizialmente, anche con Sebastien Ogier e Craig Breen: il francese - campione del mondo in carica ma quest’anno in “part-time” - ha perso tutto nello stage numero 7 a causa di una perdita dell’ala posteriore della sua Yaris che lo ha condizionato in un rally storicamente veloce come quello neozelandese, il britannico - che è stato anche al comando della generale ad inizio tappa - ha commesso un errore finendo fuori strada. Curiosamente nello stesso punto di una delle uscite più celebri della carriera di Colin McRae, nel 2002. E poi come detto c’è Kalle Rovanpera, quarto assoluto ma soddisfatto anche perché è stato proprio il giovane finlandese ad aprire tutte le prove di giornata. La seconda tappa potrebbe essere quindi favorevole al figlio d’arte: si va dall’ottava alla tredicesima speciale, il via alle 21 ora italiana.

