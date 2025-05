RALLY WRC: Ogier, settima meraviglia in Portogallo Il francese della Toyota trionfa nel quinto round stagionale del Mondiale WRC. Ogier vince in Portogallo davanti a Tanak e al compagno di squadra Rovanpera. Evans, solo sesto, resta in vetta alla generale.

È ancora Sébastien Ogier a salire sul gradino più alto del podio, ed è ancora una volta il Rally del Portogallo a consacrarlo leggenda. Il fuoriclasse francese ha firmato la settima vittoria in carriera nell’appuntamento iberico, diventando il pilota più vincente della storia di questa gara. Con questa affermazione, l’otto volte iridato regala a Toyota la sesta vittoria consecutiva in Portogallo e il quinto successo di fila in stagione, rilanciandosi prepotentemente anche nella corsa al titolo. Tutto si è deciso nel pomeriggio di sabato quando Ott Tänak, leader indiscusso fino a quel momento, ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema al servosterzo che ha messo fine ai sogni di gloria del pilota estone. Un guasto che ha dunque cambiato le carte in tavola, consegnando la vittoria a un Ogier sempre pronto ad approfittare di ogni occasione. Tanak si è dovuto accontentare della seconda posizione mentre Kalle Rovanperä, terzo assoluto, ha disputato una gara senza errori dimostrando grande maturità nonostante i problemi nella prima tappa. Il finlandese, campione in carica, ha accorciato nella generale su Elfyn Evans, in difficoltà per tutto il weekend e alla fine solo sesto. Il britannico resta comunque in vetta al mondiale, prossimo appuntamento del WRC in Sardegna dove la polvere sarà rovente e la battaglia apertissima.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: