RALLY WRC, Ogier vince il Rally di Sardegna 3° successo in 4 presenze per il francese, battuti Tanak e Rovanpera. 4° il capoclassifica Evans, staccato di oltre 5'.

WRC, Ogier vince il Rally di Sardegna.

Dopo il Portogallo, l'eterno Sebastien Ogier si prende anche la Sardegna. Secondo successo in fila per il quasi 42enne francese, 64° di sempre per lui in WRC. Le 4 speciali domenicali non cambiano un ordine già ben definito il sabato, chiuso con Tanak e Rovanpera staccati di 11” e 44”.

Ogier mette il fermino facendo sua la PS13, da lì in avanti sarà amministrazione: nelle tre rimanenti ci sono due vittorie di Rovanpera – infine terzo a 50” - e una di Tanak, che dopo essere scivolato a 19” prova la rimonta in extremis, cedendo per 7”.

4° posto – e fine settimana abbastanza tremendo – per il capoclassifica Elfyn Evans, sempre lontano dai discorsi per il successo di tappa e staccato di oltre 5' da Ogier. Evans contiene i danni, ma giocoforza vede gli avversari accorciare la classifica: ora ha 19 punti sul francese e 20 su Rovanpera, mentre Tanak è a -25. Ora il WRC si sposterà in Grecia per il Rally dell'Acropoli, in programma dal 26 al 29 giugno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: