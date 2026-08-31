TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:17 Caldo e siccità, l’agricoltura sammarinese alle prese con una stagione difficile 19:16 San Marino e la politica estera: Beccari illustra le linee di azione al corpo diplomatico e consolare sammarinese 18:07 Autisti cercasi: AASS avvia un corso di formazione per nuove assunzioni 17:01 Rimini, vendeva di nuovo farmaci tipo Viagra: commerciante denunciato 16:29 Emergenza caldo, SdS Matteo Ciacci: "Già attivati provvedimenti e altri in programma" 15:50 Zafferani: "Orgogliosa di Nicole Conti. Per fare al meglio questo sport servono tante risorse" 14:25 A George Clooney il Leone d'oro alla carriera 13:24 Cerimonia di chiusura: Gasperoni e Conti i due portabandiera a Taranto 13:02 “Nove castelli, una comunità”: Osvaldo Bevilacqua racconta le radici sammarinesi
  1. Home
  2. News sport
  3. Motori

WRC, Paraguay: Pajari vince ancora

Altra vittoria, la terza consecutiva, per Sami Pajari nel mondiale WRC: il finlandese della Toyota trionfa al Rally del Paraguay e si porta a -20 dal leader Evans.

di Alessandro Ciacci
31 ago 2026
WRC, Paraguay: Pajari vince ancora

Sami Pajari è semplicemente inarrestabile. Il finlandese della Toyota conquista la terza vittoria consecutiva nel WRC e firma in Paraguay una vittoria pesantissima, costruita con intelligenza e soprattutto senza correre rischi inutili. Un successo che rilancia con forza le ambizioni mondiali del giovane equipaggio scandinavo. In classifica Evans – quarto in Sudamerica – resta al comando con 216 punti ma Pajari sale a 196, dopo aver scavalcato il compagno di squadra Oliver Solberg, solo quinto. Sono solo 20 i punti di ritardo, dunque, con il finlandese che ora può davvero credere all'iride.

Su sterrati durissimi, capaci di mettere in ginocchio anche i grandi nomi del campionato, Pajari ha mantenuto un passo costante evitando errori e forature. Una strategia rivelatasi decisiva, mentre alle loro spalle il rally si trasformava in una vera e propria selezione naturale. Ritiri in serie per Katsuta, Ogier e Neuville. Hyundai che si è comunque consolata con il bel secondo posto di Hayden Paddon e il terzo di Adrien Fourmaux capace – dopo una grande rimonta – di mettersi alle spalle proprio Evans e Solberg.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Motori