RALLY WRC, Paraguay: Pajari vince ancora Altra vittoria, la terza consecutiva, per Sami Pajari nel mondiale WRC: il finlandese della Toyota trionfa al Rally del Paraguay e si porta a -20 dal leader Evans.

WRC, Paraguay: Pajari vince ancora.

Sami Pajari è semplicemente inarrestabile. Il finlandese della Toyota conquista la terza vittoria consecutiva nel WRC e firma in Paraguay una vittoria pesantissima, costruita con intelligenza e soprattutto senza correre rischi inutili. Un successo che rilancia con forza le ambizioni mondiali del giovane equipaggio scandinavo. In classifica Evans – quarto in Sudamerica – resta al comando con 216 punti ma Pajari sale a 196, dopo aver scavalcato il compagno di squadra Oliver Solberg, solo quinto. Sono solo 20 i punti di ritardo, dunque, con il finlandese che ora può davvero credere all'iride.

Su sterrati durissimi, capaci di mettere in ginocchio anche i grandi nomi del campionato, Pajari ha mantenuto un passo costante evitando errori e forature. Una strategia rivelatasi decisiva, mentre alle loro spalle il rally si trasformava in una vera e propria selezione naturale. Ritiri in serie per Katsuta, Ogier e Neuville. Hyundai che si è comunque consolata con il bel secondo posto di Hayden Paddon e il terzo di Adrien Fourmaux capace – dopo una grande rimonta – di mettersi alle spalle proprio Evans e Solberg.

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