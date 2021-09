WRC, Rally Acropoli: Rovanpera in testa

Dopo 11 prove speciali il finlandese Kalle Rovanpera è in testa al Rally dell'Acropoli in Grecia, nono appuntamento del Mondiale WRC. Il pilota della Toyota, in testa fin dalle prime battute, ha oltre 30 secondi di vantaggio sulla Hyundai dell'estone Ott Tanak e sul compagno di squadra e leader del campionato Sebastien Ogier. Attardati, a causa delle penalità, gli altri due grandi favoriti: Elfyn Evans su Toyota e Thierry Neuville su Hyundai. Domani in programma le ultime 3 prove speciali.