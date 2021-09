RALLY WRC, Rally Acropoli: Rovanpera vince, Ogier "vede" il titolo

WRC, Rally Acropoli: Rovanpera vince, Ogier "vede" il titolo.

Kalle Rovanpera è sempre più “il nuovo che avanza” nel WRC. Dopo la prima vittoria conquistata qualche settimana fa in Estonia, il talento finlandese – classe 2000, carta d'identità alla mano – si è imposto in uno dei rally più ostici e spettacolari dell'intero calendario: quello dell'Acropoli, tornato nel Mondiale dopo 8 anni di assenza. Un trionfo con pieno merito, l'equipaggio della Toyota si è rivelato il più veloce e costante per l'intero weekend andando così a prendersi i 25 punti del primo posto più i 5 aggiuntivi della Power Stage. La differenza, Rovanpera, l'ha fatta soprattutto il sabato quando si è portato a casa ben 4 prove speciali consecutive. Da lì è stata ordinaria amministrazione fino al traguardo anche perchè Ott Tanak, il più vicino al finlandese, ha chiuso ad oltre 40 secondi di ritardo. Per l'estone della Hyundai una buona seconda posizione che lo ripaga, in parte, delle sfortune avute in questa stagione.

Alle sue spalle l'altro grande protagonista di questo rally “greco”, Sebastien Ogier. Il transalpino, compagno di squadra di Rovanpera in Toyota, è terzo e sempre più vicino alla conquista dell'ennesimo titolo iridato. Sarebbe l'ottavo della sua carriera, il secondo in due anni con la casa giapponese. A soli 3 round dalla chiusura del Mondiale, dopo l'ufficializzazione del Rally di Monza come gran chiusura, Ogier ha 180 punti, 44 in più di Evans – solo sesto in Grecia – e 50 in più di Thierry Neuville, addirittura ottavo dopo un guasto al servosterzo che lo ha tolto dai giochi fin dal venerdì.

