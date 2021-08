RALLY WRC, Rally Belgio: Neuville trionfa in casa Il belga della Hyundai batte il compagno di squadra Breen e accorcia nel Mondiale. E' quinto il leader del WRC Sebastien Ogier mentre sul gradino più basso del podio ci va la Toyota del finlandese Rovanpera.

Una gara pressochè perfetta, quella di Thierry Neuville. Il pilota della Hyundai fa sua la prima edizione del Rally del Belgio dove il 33enne è nato e cresciuto diventando l'idolo di casa nel corso degli anni. Una corsa gestita al comando fin dal venerdì e conclusa nel migliore dei modi davanti ai suoi tifosi, soprattutto nelle ultime 4 prove concentrate sull'iconico circuito di Spa.

E' stata lotta a due con Craig Breen risolta – però – nella prima speciale di giornata quando l'irlandese ha colpito un bank a bordo strada, pagando oltre 7 secondi al belga. Alla fine saranno 30 quelli accumulati da Neuville che, complice il quinto posto del leader del WRC Sebastien Ogier, prova a tornare in corsa per il mondiale. Ora Ogier comanda con 162 punti, alle spalle la coppia formata proprio da Neuville ed Elfyn Evans che inseguono a 124. E' la prima vittoria stagionale per il pilota nato in Vallonia, appena la seconda per Hyundai in un campionato dominato – al momento – dalla Toyota. Mai dire mai, però. Prossimo appuntamento del WRC ad inizio settembre con il Rally dell'Acropoli sugli sterrati della Grecia.

