WRC, Rally Belgio: Tanak, secondo hurrà di fila.

Il terzo successo stagionale, il secondo consecutivo, è forse il più bello e inaspettato per Ott Tanak. Perché è vero che l'estone è in un gran momento di forma ed uno specialista dell'asfalto ma, al Rally del Belgio, i favoriti erano altri: su tutti l'attuale leader del mondiale Kalle Rovanpera e il compagno di squadra in Hyundai e beniamino di casa Thierry Neuville. Tanak, però, è stato il più costante nella tre giorni di gara e – soprattutto – non ha mai sbagliato. Così è arrivato un successo che consente all'estone di essere il primo inseguitore di Rovanpera, anche se con un considerevole ritardo. Il giovane talento finlandese dimostra di essere umano ed esce dai giochi già nella seconda speciale ma, conquistando la Power Stage finale, ottiene 5 punti e salva il salvabile. Ora i punti di distacco sono 72: a quattro gare dalla fine, poco meno di una sentenza. Per Rovanpera parte il conto alla rovescia verso il primo titolo iridato, per Thierry Neuville è l'ennesimo rimpianto della stagione. Tra problemi tecnici ed errori, il belga non riesce ad esprimere il suo potenziale e – con un incidente nella penultima speciale della seconda tappa – deve dire addio ad una vittoria “in casa” che sembrava ormai fatta. Sul podio, con Tanak, ci sono due Toyota: quella del britannico Elfyn Evans e quella dell'altro finlandese Lappi. Sempre su Hyundai, invece, il figlio d'arte Oliver Solberg chiude in quarta posizione ottenendo il miglior risultato della carriera nel WRC.

