WRC, Rally Catalogna: Neuville al comando dopo 9PS.

Il WRC giunge al termine e Sebastien Ogier si avvicina sempre di più all'ottavo titolo iridato della sua straordinaria carriera. Il transalpino della Toyota dovrà, però, chiudere con 6 punti di vantaggio sul compagno di squadra Elfyn Evans. Condizione che, dopo 9 prove speciali, non si sta verificando dal momento che Ogier è terzo mentre il gallese è secondo e con soli 9 secondi di ritardo dal leader Thierry Neuville. E' proprio il belga della Hyundai il grande protagonista del Rally di Catalogna, penultimo appuntamento del Mondiale prima della gran chiusura a Monza. Neuville sta letteralmente dominando sull'asfalto spagnolo, avendo conquistato ben 7 prove sulle 9 disputate sino a questo momento. Il feeling c'è dopo una stagione “rovinata” dai troppi errori e da una buona dose di sfortuna.

Come detto, invece, le Toyota inseguono a ruota: prima Evans, l'unico capace di tenere il ritmo di un indemoniato Neuville, e poi Ogier che dal prossimo anno non potrà più contare su Julien Ingrassia: lo storico navigatore ha, infatti, annunciato il ritiro dai rally al termine di quest'anno. E quindi il francese proverà a vincere anche per lui in un Rally di Catalogna che è ancora lungo e imprevedibile: alla fine mancano 7 speciali + la Power Stage.

